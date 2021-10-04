Международное интернет-издание Defenseworld опубликовало интервью с директором по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктором Кладовым о влиянии санкций США и других вопросах, касающихся российского оборонного сектора. Перевод основных вопросов и ответов представлен изданием discover24.ru.

Вопрос: Ростех назвал цифру в 30 миллиардов евро в качестве заграничных заказов на военную технику в этом году. Можете ли вы назвать ведущее оборудование для экспорта (в стоимостном выражении) и страны-покупатели?

Действительно, портфель заказов «Рособоронэкспорта» уже несколько лет остается высоким. По итогам 2020 года наша спецэкспортная компания, несмотря на пандемию, объективные трудности и факт фактического обвала мирового рынка вооружений, выполнила план по поставкам иностранным заказчикам. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

В ближайшее время «Рособоронэкспорт» планирует вывести на мировой рынок вооружений около 50 новых видов современной продукции вооружения и военной техники. Не буду комментировать сотрудничество с конкретными странами и партнерами. Хочу отметить, что широкий ассортимент позволяет нам сохранять сильные позиции на рынке вооружений и расширять их в будущем.

Вопрос: В каких мероприятиях в ближайшие 6-12 месяцев будут участвовать Ростех / РОЭ и другие российские компании, и какое новое оборудование будет представлено на выставке?

До конца года Ростех совместно с Рособоронэкспортом организует единые российские экспозиции на пяти международных выставках, в том числе в Китае, Сербии, ОАЭ, Перу и Египте, а также примет участие в выставках охранного оборудования в Москве и Санкт-Петербурге. Например, в Дубае мы планируем продемонстрировать наши инновации как в гражданском, так и в военном самолетостроении. Мы ожидаем, что и другие ведущие авиасалоны мира возобновят свою деятельность и предоставят нам возможность продемонстрировать передовую российскую технику.

Вопрос: Как российским компаниям удалось добиться постоянного успеха в экспорте оборонной продукции, несмотря на санкции США и угрозу санкций CATSAA в отношении покупателей российских товаров военного назначения?

Время показало, что санкции США превратились в инструмент недобросовестной конкуренции и что они пытаются выдавить нас с определенных рынков, в первую очередь – с рынков оружия. Когда честная конкуренция терпит неудачу, в дело вступают санкции. Западные коллеги используют их для достижения своих прагматичных бизнес-целей. Они пытаются заставить нас сдаться и уйти. Но для нас это только стимул работать еще больше.

В условиях санкций жизнь осложнилась, но ничего катастрофического не произошло. Да, мы потеряли ряд деловых возможностей на рынках США и Европы из-за санкций. Но я уверен, что наши партнеры тоже недовольны ограничениями, потому что они нарушили нормальное, цивилизованное ведение бизнеса, которое приносило им доход.

Тем не менее, мы довольно быстро адаптировались к новым обстоятельствам. Мы начали производить многое из того, что раньше покупали за границей. Мы успешно переориентировались на новые рынки. Также видно, что экономические показатели «Ростеха» с каждым годом растут, несмотря на санкции.

Мы приняли политику отказа от расчетов в долларах США и перешли на расчеты в российских рублях и национальной валюте. При таком подходе мы не подвержены рискам просрочки платежей при выполнении договорных обязательств перед нашими партнерами.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод части данного интервью о перспективах международных продаж Су-57 и недавно представленного легкого истребителя-невидимки Checkmate.