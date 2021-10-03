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Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян отреагировал на недавний пост певицы об «идеальном бывшем».

Так, Бузова заявила, что считает идеальным бывшим Тимофея Майорова. Она встречалась с ним около десяти лет назад. Манукяна слова Ольги задели, и он выложил часть переписки с ней.

В опубликованном скриншоте можно увидеть, что Бузова пыталась позвонить Даве в полтретьего ночи, а когда он пытается узнать, что ей надо, она просит поговорить. Происходило это 1 августа. Бузова при этом указана у него в контактах как «Бывшая – не брать», что указывает на то, что он не горит желанием возобновлять с ней общение.

В публикации Манукян также заявил, что идеальные бывшие не возвращаются, и это говорит о том, что «река мутная». Он также заявил, что если бывшая желает вернуться, то это указывает на то, что он не такой уж и плохой. Публикацию переписки Манукян объяснил тем, что устал от незаслуженных обвинений и оскорблений.

Недавно Давид Манукян впервые рассказал о причинах расставания с Ольгой Бузовой. Ранее он предпочитал не комментировать их отношения.

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