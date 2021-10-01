Давид Манукян неожиданно рассказал о причинах расставания с Ольгой Бузовой.

Как сообщается, с момента расставания пары прошло уже более полугода, и ранее Дава предпочитал не комментировать произошедшее. Однако недавно он принял участие в YouTube-шоу «Небабские истории» и рассказал, что отношения с певицей ещё можно было спасти. Однако помешало этому поведение Бузовой.

Манукян отметил, что ещё за несколько месяцев до расставания у пары был конфликт, но первый шаг к тому, чтобы закончить отношения, никто не хотел делать. Бузова, между тем, постоянно ставила Даву перед выбором. К примеру, она поставила его перед выбором – либо он остаётся с ней, либо участвует в шоу «Танцы со звёздами». Происходили подобные ситуации уже неоднократно. При этом Бузовой было всё равно на то, что у Манукяна рабочие контракты.

После этого он понял, что от Ольги пора уходить. Он подчеркнул, что никогда не изменял ей, несмотря на все её обвинения. Что касается возможного воссоединения, то он ждал от неё первый шаг, так как именно она поливала его грязью в медийном пространстве. Он указал, что если бы Бузова хотела вернуться, то первая пошла бы навстречу.

Ранее Бен Аффлек и Дженнифер Лопес дали первое интервью после воссоединения. Во время этого интервью Аффлек выразил восхищение Лопес и заявил, что будет её поддерживать.