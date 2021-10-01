читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Давид Манукян неожиданно рассказал о причинах расставания с Ольгой Бузовой.

Как сообщается, с момента расставания пары прошло уже более полугода, и ранее Дава предпочитал не комментировать произошедшее. Однако недавно он принял участие в YouTube-шоу «Небабские истории» и рассказал, что отношения с певицей ещё можно было спасти. Однако помешало этому поведение Бузовой.

Манукян отметил, что ещё за несколько месяцев до расставания у пары был конфликт, но первый шаг к тому, чтобы закончить отношения, никто не хотел делать. Бузова, между тем, постоянно ставила Даву перед выбором. К примеру, она поставила его перед выбором – либо он остаётся с ней, либо участвует в шоу «Танцы со звёздами». Происходили подобные ситуации уже неоднократно. При этом Бузовой было всё равно на то, что у Манукяна рабочие контракты.

После этого он понял, что от Ольги пора уходить. Он подчеркнул, что никогда не изменял ей, несмотря на все её обвинения. Что касается возможного воссоединения, то он ждал от неё первый шаг, так как именно она поливала его грязью в медийном пространстве. Он указал, что если бы Бузова хотела вернуться, то первая пошла бы навстречу.

Ранее Бен Аффлек и Дженнифер Лопес дали первое интервью после воссоединения. Во время этого интервью Аффлек выразил восхищение Лопес и заявил, что будет её поддерживать.

Вам может понравиться

Google добавит комбинированный поиск по изображениям и тексту

Компания Google обновила визуальный поиск, добавив новые функции, которые основаны на искусственном интеллекте. В частности, речь идёт о комбинированном поиске на основе и изображений, и текста. Так, пользователь сможет, просматривая
  • Анна
  • 30.09.2021
  • читать 1 минуту

С 1 октября в жизни россиян произошли серьезные изменения

На территории РФ сегодня, 1 ноября, произошли важные изменения. Например, силовикам и военным проиндексировали зарплаты, а скоро будет проведена перепись населения. До конца текущего месяца родителям школьников необходимо подать заявление

ЕС может вернуть визовый режим для Украины, Молдавии и Грузии

Евросоюз со следующего года может приостановить безвизовый режим для Грузии, Украины и Молдавии, сообщил информационный портал EUobserver. Журналисты отмечают также, что визы могут вернуть и для стран Западных Балкан. Представители
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 октября – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 1 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 октября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 1 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 1 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 1 октября – пасмурно, до 9 °C |