Группа исследователей из Британии выяснила, как можно возвратить обоняние, которое нередко исчезает после заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно их словам, для этого требуются обычные капли для носа с витамином А. Специалисты пришли к данному выводу, проводя 12-недельный эксперимент с участием нескольких испытуемых. Благодаря своим полезным качествам этот микроэлемент может восстанавливать слизистые ткани в носовой полости.

В настоящее время ученые набирают новых добровольцев для проведения еще одного исследования, чтобы удостовериться в том, что витамин А может помочь в борьбе с аносмией. Эксперты напоминают, что это вещество необходимо для выполнения большого количества функций в человеческом организме, включая создание антиоксидантной защиты.