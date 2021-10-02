читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей из Британии выяснила, как можно возвратить обоняние, которое нередко исчезает после заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно их словам, для этого требуются обычные капли для носа с витамином А. Специалисты пришли к данному выводу, проводя 12-недельный эксперимент с участием нескольких испытуемых. Благодаря своим полезным качествам этот микроэлемент может восстанавливать слизистые ткани в носовой полости.

В настоящее время ученые набирают новых добровольцев для проведения еще одного исследования, чтобы удостовериться в том, что витамин А может помочь в борьбе с аносмией. Эксперты напоминают, что это вещество необходимо для выполнения большого количества функций в человеческом организме, включая создание антиоксидантной защиты.

Вам может понравиться

Астрономы обнаружили планету с тремя Солнцами в созвездии Ориона

Команда астрономов смогла обнаружить планету, которая вращается вокруг сразу трех звезд. Она находится в созвездии Ориона, в 1,3 тысячи световых лет от нашей звездной системы. На сделанных фотоснимках данная система,

Медики Подмосковья получат дополнительные выплаты за каждого вакцинированного жителя региона

Подмосковные власти приняли решение доплачивать медицинским работникам за каждого жителя региона, решившего сделать прививку. Минздрав Московской области сообщил, что сумма доплаты составит 200 рублей за одного человека. При этом средства

Ученые обнаружили ген, влияющий на восприимчивость человека к коронавирусу

Группа шотландских исследователей смогла обнаружить ген, от которого зависит, в какой форме будет протекать коронавирусная инфекция у зараженного. Согласно их словам, они нашли особый вид белка, производимый геном OAS1 и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 2 октября – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 2 октября – пасмурно, до 14 °C |