Между Азербайджаном и Арменией вновь обострились отношения, что спровоцировало новый конфликт на границе.

Как сообщает издание avia.pro, азербайджанский беспилотник открыл огонь по позициям военных Армении на территории Арцаха. Согласно изначальной информации, атака проводилась с использованием миномёта. Но по итогам предварительного расследования выяснилось, что в атаке был использован беспилотник.

Так как удар производился из воздушного пространства Азербайджана, то это мог быть только БПЛА Bayraktar TB2. Кроме того, указывается, что в этом регионе данные БПЛА были замечены раньше. По всей видимости, они осуществляли патрули и мониторинг.

Российские миротворцы, находящиеся в регионе, на данный момент не дали официальный комментарий инциденту.

Ранее мы сообщали о том, что азербайджанские военные напали на российских корреспондентов. Однако Баку отрицает эти заявления.