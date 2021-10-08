Российские военные корреспонденты заявили о нападении на них военнослужащих азербайджанской армии. Они отметили, что инцидент произошел на территории, причем атака не была случайной. Азербайджанское подразделение устроило целенаправленную охоту на журналистов.

Баку отрицает эту информацию. Он заявляет, что удары наносились по военнослужащим Армении, которые проникли в город Шушу и собирали разведывательную информацию. Однако военкоры настаивают на своем, заявляя, что военные знали о присутствии в населенном пункте российских журналистов, однако это их не остановило.

Телеграм-канал «Баграмян-26» рассказал, что военкоры, которые находились на территории Арцаха в прошлом году, рассказывали об годовщине атаки на храм Св. Газанчецоц. Тогда Баку также заявлял, что атаковал армянских военных, однако это было ложью.

Достоверность информации в настоящий момент устанавливается. Портал Avia.Pro считает, что российская сторона может инициировать собственное расследование.