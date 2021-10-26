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В Китае заявили, что США не смогли спасти свою репутацию после провала эсминца Chafee в Японском море. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на Baijiahao.

Некоторое время назад эсминец Chafee попытался войти в российские территориальные воды, игнорируя требования сменить курс. В это время в регионе проводились совместные российско-китайские учения. Пресечь провокацию со стороны США в итоге всё же удалось и эсминец сменил курс.

Инцидент, как заявили эксперты, имел большой резонанс в мире. По мнению большинства комментаторов, США потерпели в Японском море фиаско. Авторы китайского издания предположили, что после этого США очень захотели отомстить в Чёрном море.

В регион были направлены два бомбардировщика В-1В, а также самолёты-заправщики КС-135. По замыслу, поблизости от российских границ требовалось провести заправку самолётов. Эти действия, как было отмечено, демонстрируют неуважение.

Однако, когда самолёты США приблизились к границе России, им навстречу были отправлены истребители ВКС РФ. В итоге американским самолётам пришлось поспешно покидать регион. Как заявили авторы статьи, американские военные хотели спасти своё лицо, но вновь провалились.

Военный эксперт Виктор Баранец недавно прокомментировал провокацию в Японском море. По его мнению, России следует уничтожать корабли других государств за такие провокации.

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