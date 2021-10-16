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Попытка эсминца Chafee прорвать границу территориальных вод России в Японском море является очередной проверкой готовности, организованной Соединенными Штатами, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он добавил, что Москве следовало бы применять силу к таким кораблям, чтобы отбить у них желание устраивать провокации.

По словам аналитика, Россия вполне может изменить национальную систему задержания иностранных судов нарушителей. После этого нужно предупредить другие страны, что провокационные действия могут повлечь за собой уничтожение корабля.

«Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ», — заявил эксперт.

Подобный инцидент вызовет громкий скандал, однако к войне между Россией и США вряд ли приведет, так как даже американцы поймут, что сами виноваты.

Напомним, что путь эсминцу, который пытался войти в территориальные воды России, преградил большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Американское судно сменило курс всего в 60 метрах от него, чуть не спровоцировав столкновение.

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