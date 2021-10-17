США совершили ещё одну провокацию поблизости от границ России. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Как сообщается, стратегический бомбардировщик B-1B Lancer совершал полёт над Охотским морем. В какой-то момент он подошёл к границе РФ недалеко от Камчатки на 300 километров. По словам авторов The Drive, за 15 лет это самый дерзкий полёт ВВС США в данном регионе.

Журналисты Baijiahao считают, что США провели провокацию специально. Ещё одним предположением высказывается, что такими действиями США вместе с Японией хотели попробовать надавать на Москву по вопросу южных Курил. Кроме того, авторы издания напомнили, что недавно к границе России поблизости от Камчатки приблизился корабль Chafee США, и менять курс он не стал даже после предупреждений. На его перехват отравился корабль «Адмирал Трибуц».

Также отмечается, что на перехват бомбардировщика были отправлены истребители. Предполагается, что на действия США Россия подготовит жесткий ответ.

Недавно военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия всегда будет давать ответ на провокации США. Он также отметил, что провокации происходят всё чаще.