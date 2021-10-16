Инцидент с эсминцем Chafee, который произошел в минувшую пятницу, далеко не единственный и не последний, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что Соединенные Штаты по-своему трактуют нормы международного права в области судоходства, поэтому такие инциденты возникают все чаще. Однако Россия всегда дает жесткий отпор на провокационные действия США.

«Российские корабли и командование флота, где бы это ни происходило, всегда реагируют. ВМФ демонстрирует, что подобного рода акции безнаказанными не останутся. Поэтому американцы развернулись в очередной раз», – пояснил Коротченко.

Напомним, что на этот раз американскому эсминцу пришлось сменить курс из-за большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц». Он не допустил нарушения границ российских территориальных вод и продемонстрировал готовность отразить возможное нападение.

После инцидента российское Минобороны вызвало американского военного атташе, заявив ему о недопустимости подобных провокаций, а также указав на низкий профессионализм моряков ВМС США.