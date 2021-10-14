Китайское издание Sohu заявило, что Украина нелепо оправдывается за перекрытие Северо-Крымского канала.

Как сообщается, в 2014 году Украина перекрыла канал, что привело к тому, что в Крым перестало поступать около 80% пресной воды. В недавней статье, опубликованной на Украине, привели крайне странную причину дефицита пресной воды в Крыму.

Украина признала, что проблема с водоснабжением была, однако виноватой в этом выставила Россию. Так, было указано, что нехватка воды произошла из-за действий новой власти. Как было заявлено, российские военные мыли свои танки крымской водой, в результате чего и произошёл дефицит.

Авторы китайского издания называют такое оправдание полной чушью. Кроме того, они отметили, что также посчитали и украинские читатели.

Недавно Украина заявила, что действия России подрывают условия договора о нераспространении ядерного оружия. По словам замглавы дипломатического ведомства Украины Николая Точицкого, Москва незаконно размещает ядерное оружие в Крыму.