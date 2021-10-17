SEO-оптимизация позволяет не только продвинуть в ТОП поисковых систем даже самый безнадежный сайт, но и раскрутить мобильное приложение, привлечь к нему внимание наибольшего числа пользователей смартфонов на Android или iOS. Действенный инструмент для сбора ключевых слов всегда можно найти на сайте ASOmobile, который создан специально для разработчиков игр и программ.

На этом сайте можно воспользоваться не только инструментами для сбора СЯ, но и рядом других сервисов. Также он предоставляет огромное количество полезной информации для разработчиков. К примеру, если посетитель ищет иконки для iOS приложений или хочет научиться создавать их своими силами, ASOmobile обязательно даст полезные рекомендации.

Зачем нужно семантическое ядро

Уже на этом этапе разработчик сталкивается с новым понятием App Store Optimization (ASO). По факту это то же SEO, только оптимизация проводится не под поисковые системы, а специально под магазины Google Play и AppStore. С применением таких же ключевых слов, которые упоминаются в описании приложения или игры.

В ASO ключевые слова представляют собой набор фраз, которые дают относительно короткую характеристику приложению и улучшают его видимость в поиске упомянутых магазинов.

Как собрать семантическое ядро

Инструменты, представленные на сайте ASOmobile позволяют подобрать ключевые слова для любых приложений. Однако изначально следует ориентироваться на следующие критерии, чтобы правильно эти ключи рассортировать:

целевая аудитория. Под это понятие подходит вся информация о тех пользователях, для которых и разрабатывается программное обеспечение;

ценностное предложение. Еще один важный фактор, который позволяет понять, каких целей позволяет достичь приложение и какие задачи решить;

конкурентные преимущества. Первым делом нужно определиться именно с конкурентами, для чего потребуется внимательно изучить магазины приложений. После этого необходимо выбрать те достоинства, которым обладает продвигаемый софт и обратить внимание на средне- или низкочастотные ключевые слова, которые эти самые преимущества описывают. Кроме того, имеет смысл проанализировать КС конкурентов, что позволит получить несколько полезных идей;

локализация приложения. Оно может быть ориентировано исключительно на русскоязычный или международный рынок. Именно из этого следует исходить при подборе ключей.

Обладая всей этой информацией можно приступать к сбору семантического ядра. Для этой цели имеются специальные инструменты, которые существенно облегчают работу и экономят массу времени.

Использование инструментов

Представленные на сайте инструменты для сбора СЯ обладают разной функциональностью, поэтому лучше использовать сразу несколько программ, если для создания описания приложения необходимо:

проанализировать подобные описания конкурентов и увидеть, какие ключевые слова используются в них;

проанализировать, какие КС привлекают больший трафик и внимание посетителей магазинов приложений;

провести анализ подсказок Google Play, которые являются неисчерпаемым источником новых ключевых слов;

проанализировать ключевые запросы и получить всю необходимую информацию о них.

Все это и многое другое можно узнать с помощью бесплатных инструментов на сайте ASOmobile. Помимо этого, он предлагает услуги сбора КС с применением профессионального программного обеспечения, сервисы сбора и анализа данных по каждому конкретному приложению, анализ конкурентов и рынка в целом.