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Прежде чем проводить встречу в «нормандском формате», необходимо сделать «домашнюю работу», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встречаться без наличия какого-то фундамента нет никакого практического смысла.

«Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается», — сообщил Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

В том же духе высказалась ранее и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что вопросы, которые могут быть выставлены на повестку дня, в настоящий момент активно «прорабатываются».

Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что до момента выполнения Киевом Минских соглашений целесообразность переговоров в «нормандском формате» вызывает сильные сомнения.

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