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Журналист британского издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что в России планируют серьёзно ограничить зарубежный сегмент интернета.

Грозев занимается расследованиями, и информацию о замедлении интернета якобы получил от спецслужб. Он сообщает, что скорость зарубежного сегмента интернета будет снижена до 24 Кбит/с.

Отмечается, что осуществить этот план собираются при помощи аккредитации всех хостинг-провайдеров. В результате провайдеры будут обязаны предоставить все данные о своих пользователях, что в итоге деанонимизирует интернет. Если же провайдер откажется выполнять условия, его скорость на территории России будет снижена в течение двух ближайших лет.

Однако доказательств в пользу своего обвинения журналист не привёл, а также не уточнил, от кого именно получил эту информацию.

Недавно мы сообщали о том, что соцсети “Одноклассники” и “ВКонтакте” будут предупреждать пользователей о фейковой информации. Подобные публикации будут сопровождаться специальной отметкой.

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