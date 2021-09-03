Российские социальные сети «Одноклассники» и VK научат определять фейковую информацию и предупреждать о ней пользователей. В ближайшее время новый механизм уведомлений с использованием специальной метки, будет запущен в тестовом режиме.

Представители пресс-службы социальной сети «Одноклассники» рассказали, что пользователей никто не собирается ограничивать в получении интересной для них информации. Она будет доступна в полном объеме, однако посты сопроводят специальной меткой, предупреждающих о возможной недостоверности данных.

Эта самая метка будет использована для публикаций, содержащих ложные факты. Также ею сопроводят посты, на которые поступает большое количество жалоб. К потенциальным фейкам отнесут также информацию, которая уже получила официальное опровержение в средствах массовой информации.

Тестирование с обратной связью от пользователей социальных сетей позволит разработать принципы борьбы с недостоверными данными. Также планируется создать сообщество, в которое войдут независимые эксперты для проверки информации на достоверность.