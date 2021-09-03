читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские социальные сети «Одноклассники» и VK научат определять фейковую информацию и предупреждать о ней пользователей. В ближайшее время новый механизм уведомлений с использованием специальной метки, будет запущен в тестовом режиме.

Представители пресс-службы социальной сети «Одноклассники» рассказали, что пользователей никто не собирается ограничивать в получении интересной для них информации. Она будет доступна в полном объеме, однако посты сопроводят специальной меткой, предупреждающих о возможной недостоверности данных.

Эта самая метка будет использована для публикаций, содержащих ложные факты. Также ею сопроводят посты, на которые поступает большое количество жалоб. К потенциальным фейкам отнесут также информацию, которая уже получила официальное опровержение в средствах массовой информации.

Тестирование с обратной связью от пользователей социальных сетей позволит разработать принципы борьбы с недостоверными данными. Также планируется создать сообщество, в которое войдут независимые эксперты для проверки информации на достоверность.

Вам может понравиться

В RT рассказали как российские журналисты на американские деньги готовят фильм о «русских хакерах»

Запад в скором времени намерен выпустить документальный фильм о «русских хакерах», которые вмешались в выборы 2016 года и привели на пост президента Дональда Трампа. В его создании принимает участие российский

ЦИК отправил в Королев оперативную группу для предотвращения фальсификаций на выборах в Госдуму

В город Королев Московской области отправилась оперативная группа Центризбиркома, которая проверит информацию о грубых нарушениях, допущенных во время предвыборной кампании. Данные о них поступили в ЦИК от издания «Новая газета».

Баранец пригрозил США крылатыми ракетами в Венесуэле и на Кубе из-за действий Украины

Попытки запугивать Россию американским оружием на Украине могут обернуться для США новым Карибским кризисом, считает военный эксперт Виктор Баранец. Он поясняет, что если Соединенные Штаты намерены столь преданно поддерживать Киев,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 3 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 16 °C |