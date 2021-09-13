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В Красноярске жители микрорайона «Образцово» провели оригинальную акцию, проведя «открытый урок» на пустыре.

Как сообщается, на этом поле местные власти ещё несколько лет назад собирались возвести школу. Всё это время школьники были вынуждены ездить учиться в соседние микрорайоны. При этом в микрорайоне в настоящее время проживают уже более 10 тысяч людей.

Кроме того, также сообщалось о строительстве детского сада, поликлиники, бассейна и ряда других организаций. Ни одно из этих зданий до сих пор так и не построили.

В итоге родители сами доставили на пустырь школьные парты, расставили их и рассадили учеников. После этого они сняли клип. Проводилась такая акция в субботу, так что от реальных уроков школьники не были отвлечены.

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