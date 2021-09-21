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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, согласно которому некоторые жители города получат новую выплату.

Как сообщается, речь о тех гражданах, которые прожили в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырёх месяцев в Ленинграде. Они могут рассчитывать на получение новой выплаты, которая составляет 50 тысяч рублей.

Уточняется, что данная выплата является единовременной, её перечислят до 1 октября. Средства на пособие будут взяты из городского бюджета.

Отмечается, что люди, которые прожили в блокадном Ленинграде менее четырёх месяцев, не имеют права претендовать на статус федеральных льготников. Но по инициативе Беглова им с 2019 года доступны те же меры соцподдержки, что и гражданам, которые получили знак «Житель блокадного Ленинграда». В настоящее время в Санкт-Петербурге проживают 2150 таких граждан.

Недавно мы сообщали, что с 1 октября пенсионеров ожидает индексация пенсии. Кроме того, они смогут получить новые выплаты.

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