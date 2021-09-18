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В октябре многих российских пенсионеров ожидают дополнительные выплаты от Пенсионного фонда.

Кроме того, граждан, которые получают военные пенсии, ждёт индексация на 3,7%. Также индексация ожидает россиян, которые работали на Крайнем Севере. Для этого им необходимо отработать 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Индексация ожидает и тех, кто в мае 2021 года прекратил трудовую деятельность в качестве ИП.

Сообщается также, что пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, увеличат пенсию. Кроме того, отмечается, что есть региональные выплаты ко Дню пожилого человека. Как правило, это сумма, в зависимости от региона, составляет от 600 до 10 000 рублей. Условия получения данной выплаты в регионах также могут различаться.

Ранее в России сообщили о выплатах в размере 40 тысяч рублей для пенсионеров. Однако получат эту выплату только пенсионеры, проживающие в Москве.

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