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Житель Индии Субхасиш Гош, который прожил в Москве пять лет и женат на русской женщине, рассказал об основных качествах россиянок.

Он отметил, что россиянки стремятся выглядеть красиво и ухоженно при выходе из дома. Также для них весьма важен и внешний вид своего мужчины – им нужно, чтобы избранник выглядел достойно, был выбрит и хорошо одет даже в том случае, если им требуется просто сходить в магазин.

Гош отметил, что русские женщины любят безоговорочно и многое могут проигнорировать, даже скандалы или ссоры. Однако измену они прощать не будут. Также он заявил, что российские девушки знают себе цену и не станут соглашаться на меньшее. Например, они не пойдут в дешевое кафе.

Кроме того, Гош считает россиянок сильными и привёл в пример ситуацию, когда его супруга рубила дрова в 30-градусный мороз, чтобы обогреть дом. Также он отметил, что русские женщины любят готовить.

Недавно россиянка, которая переехала в Японию несколько лет назад, рассказала, как местные жители относятся к пиву и сексу. По её словам, японцы относятся к этим вещам иначе, чем россияне.

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  • Анна
  • 24.09.2021
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