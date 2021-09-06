Россиянка, переехавшая несколько лет назад в Японию из Владивостока, рассказала о некоторых своих впечатлениях в беседе с изданием «Лента.ру».

Анна Литвинова, которая обучается в Токийском колледже музыки, рассказала, что в Японии отдых ассоциируется с алкоголем. Так, здесь считается, что без алкоголя человек не может раскрепоститься, а потому многие люди пьют пиво практически каждый день. Относятся к этому японцы весьма спокойно.

Также Анна отметила другое отношение к сексу. В Японии можно найти эротические журналы прямо в супермаркетах по соседству с другими товарами. Пиетета к этому, как отметила девушка, у японцев нет, всё воспринимается спокойно. Кроме того, она рассказала, что в секс-индустрии, за исключением вагинального секса, всё остальное может продавать как услуги. Таким образом, проституция в стране запрещена, но на прочие услуги запрет не распространяется.

Недавно россиянин, который вместе с семьёй переехал в Люксембург, рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся. Он сообщил, что его детям для того, чтобы окончить школу, необходимо знать четыре языка.