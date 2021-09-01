Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский недавно заявил, что Украину ожидает судьба Афганистана.

Как отмечается, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в США для встречи со своим коллегой Джо Байденом. Согласно заявлению Жириновского, Зеленский будет «валяться в ногах» у Байдена для того, чтобы выпросить оружие. Это оружие, как считает депутат, Зеленский хочет использовать ради совершения провокации против России.

Политик предостерёг украинского президента, напомнив ему, к чему привела военная помощь, которую США оказывал Афганистану. Он отметил то, что всё завершилось трагедией для Афганистана, а для США – страшным позором. Как считает Жириновский, это же ждёт и Украину, которая сама всё отдаст и останется разорённой.

Недавно Владимир Жириновский заявил, что после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель уйдёт в отставку, она может работать в России. Он отметил, что такие случаи уже были.