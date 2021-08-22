Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель уйдёт со своего поста, она сможет работать в России.

Как отмечается, Меркель покидает пост уже в сентябре. Согласно заявлению Жириновского, у неё будет возможность работать в России. Причём такие случаи уже есть – к примеру, с Герхардом Шредером.

Шредер в период с 1998 по 2005 годы являлся федеральным канцлером Германии. С 2017 года он находится на посту председателя совета директоров компании ПАО «НК Роснефть». Жириновский отметил, это лёгкая работа с весьма хорошей зарплатой. Меркель, как он считает, может также получить хорошую должность и зарплату.

Также депутат отметил, что в Европе чиновники имеют небольшие зарплаты, которые не позволяют им как следует обогатиться.

Недавно Жириновский объяснил причину своих плохих отношений с Владимиром Путиным. Оказалось, что дело в том, что они тезки.