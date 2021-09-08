В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский вновь отправится в Соединенные Штаты на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что Офис президента уже начал подготовку визита в Нью-Йорк.

Напомним, что 1 сентября состоялась встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. На ней обсуждались вопросы строительства «Северного потока-2» и предоставления Киеву военной и гуманитарной помощи.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с представителями американского бизнеса и попытался выпросить 277 миллионов долларов на трансформацию Украины у экспертов из США. Перелет из Киева в Вашингтон и обратно, а также путешествия по Соединенным Штатам обошлись главе государства в 23 миллиона рублей.