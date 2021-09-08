Путешествие Владимира Зеленского в Соединенные Штаты обошлось Украине почти в 8,5 миллиона гривен или 23 миллиона рублей. Об этом рассказало издание «Украинские новости».

Напомним, что президент Зеленский летал в США на встречу с Джо Байденом. Кроме того, он потратился на внутренние авиаперелеты Вашингтона в Сан-Франциско, а затем в Лос-Анджелес. В ходе этих визитов украинский лидер встречался с американскими бизнесменами, выступал в Стэнфорде и проводил встречу с диаспорой.

В августе Зеленский потратил еще 516 тысяч гривен на перелет в Кишинев. Всего же с начала текущего года его полеты в ОАЭ, Катал, Польшу, Литву и другие страны обошлись в 16,7 миллиона гривен. Еще 20,5 миллиона из бюджета ушло на поездки по Украине.

Авторы публикации сообщают, что приведенные суммы – это только стоимость авиабилетов. Расходы на проживание и прочее подсчитываются отдельной строкой.