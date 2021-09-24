Компания Yandex.Group собирается развивать свою платформу в Германии.

Отмечается, что в Германии уже создают представительство этой компании и ведётся набор команды. В первую очередь планируется взять в аренду дата-центры. При этом отмечается, что будет использоваться оборудование, разработанное экспертами «Яндекса». Указывается, что работа начнётся на базе трёх площадок. Будут соблюдены все требуемые общемировые стандарты безопасности.

Для этих целей компания планирует выделить около 30 миллионов долларов для конца 2022 года.

Также Yandex.Group собирается к концу следующего года запустить G-Cloud. Этот проект представляет облачный сервис, где можно будет размещать государственные информационные системы. Работа сервиса будет использовать криптоалгоритмы.

Ещё одной инициативой является контракт с «М.Видео-Эльдорадо».

Ранее мы сообщали, что уже этой осенью “Яндекс” начнёт тестировать беспилотные такси. Тестирование будет проводиться в Москве.