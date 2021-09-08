Представители «Яндекса» сообщили, что осенью нынешнего года компания примется за испытание беспилотного такси в столице России.

Согласно их словам, беспилотные автомобили начнут развоз первых клиентов в осенние месяцы этого года в районе Ясенево. Указывается, что заказать подобную услугу можно будет с помощью обычного мобильного приложения «Яндекс Go», однако для участия в тестах необходимо перед этим заполнить специальную заявку.

Воспользоваться новым сервисом сможет лишь ограниченное количество пользователей. Беспилотники будут перемещаться в окрестностях нескольких станций метрополитена, включая «Новоясеневскую» и «Ясенево». Компания все еще планирует запустить в РФ полноценную службу беспилотных такси. В настоящее время она ждет одобрения от государственных ведомств.