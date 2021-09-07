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Военный обозреватель Алексей Артамонов заявил, что турецкие дроны Bayraktar слишком переоценили.

Как отмечается, ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar способны нести до 250 килограммов взрывчатки и при необходимости исполнить роль дрона-камикадзе. Недавно было заявлено, что разработчики собираются устанавливать на эти беспилотники украинские двигатели.

После успеха, которые Bayraktar продемонстрировали в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, на Украине заявили о намерении использовать дроны в конфликте на Донбассе. Но Артамонов отметил, что разработчик турецких дронов не предупредил о том, что Bayraktar легко уничтожить всего лишь артиллерийскими установками.

Специалист также заявил, что США не нужна сильная армия на Украине, так как маловероятно, что страну будут использовать в войне с Россией. Он считает, что Украина нужна США лишь для того, чтобы её разворовать и получить все ресурсы.

Недавно мы сообщали, что в Турции приняли на вооружение новый беспилотник Bayraktar Akinci. Президент Турции отметил, что данный БПЛА является одним из лучших в мире.

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