В Турции на вооружение был принят новый беспилотный летающий аппарат.

Как сообщается, 29 августа прошла торжественная церемония, в рамках которой беспилотник Bayraktar Akinci был принят на вооружение Турции. Данный БПЛА, согласно имеющейся информации, имеет размах крыла 20 метров, его масса полезной нагрузки – 1 350 килограмм. Беспилотник способен провести в воздухе до 24 часов и пролететь до 12 километров. Он имеет два турбовинтовых двигателя, шесть подвесных точек для ракет, тепловизор, радар, оптические камеры, и другое необходимое оборудование.

В церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который отметил, что данный БПЛА является одним из лучших в мире. Кроме того, он заявил, что Bayraktar Akinci является символом независимости страны. Турция, по словам Эрдогана, является третьей ведущей страной с такими технологиями.

Недавно мы сообщали о том, что Турция собирается оказать Украине помощь в повышении эффективности оборудования для ПВО. Контракт был подписан между турецкой компанией Aselsan и предприятием «Укрспецэкспорт».