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Военный эксперт Дмитрий Литовкин объяснил, почему Россия – одна из ведущих танкостроительных стран.

Согласно его заявлению, в России существует полный цикл производства бронетехники. Он включает в себя абсолютно всё, в том числе и снаряды. Кроме того, он отметил, что Россия стала одним из лидеров по экспорту бронированной техники.

Также эксперт рассказал о новейшем танке Т-14, который разработан на базе платформы «Армата». Кроме того, было отмечено, что на основе «Арматы» в будущем будут разработаны и другие боевые машины, а также инженерные машины, предназначенные для помощи танкам.

Литовкин заявил, что сейчас Запад только пытается догнать Россию в сфере танкостроительства.

Как указывается, каждое второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста. В этом году он выпал на 12 сентября. В связи с этим было заявлено, что Минобороны РФ в скором времени получит 240 новейших тяжёлых и лёгких боевых машин.

Ранее эксперты объяснили, в чём танк Т-14 “Армата” превосходит американский “Абрамс”. Как было заявлено, американский танк уже устарел.

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