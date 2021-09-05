Полковник в отставке Виктор Баранец высказался насчёт Вооружённых сил Украины, которые участвуют в операциях против ДНР и ЛНР.

Согласно его заявлению, в настоящее время моральный и боевой дух солдат и офицеров ВСУ, которые находятся в Донбассе, весьма низок. Баранец считает, что они «морально растерзаны». Впрочем, он отмечает, что среди этих военных имеются довольно мотивированные националистические батальоны. Однако эти военные прекрасно понимают, что их окружает безвольная «жижа», из-за которой все старания ни к чему не приводят.

Кроме того, Баранец отметил, что ВСУ заметно уступают армии России как по численности, так и по вооружению. Так, Россия, к примеру, имеет гиперзвуковые ракеты, которых у Украины нет.

Недавно Виктор Баранец рассказал, как Россия отреагирует на размещение на Украине американских военных баз. По его словам, в ответ Россия разместит на Венесуэле или на Кубе свои крылатые ракеты.