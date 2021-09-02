Соединенные Штаты намерены разместить на Украине свои военные базы. Но это опрометчивое решение, так как Россия не будет безмолвно взирать на появление у самых своих границ американских ракет. Она обязательно ответит, причем сделает это так, что мало Вашингтону точно не покажется

Примерно в таком духе высказался военный эксперт Виктор Баранец. Он заявил, что США давно окружает Россию и до сих пор она терпела размещение войск в Прибалтике, Польше, других соседних государствах. Однако на Украине РФ не позволит появиться американским ракетам.

Если США все же решатся на такой ход, они могут ожидать появления российских крылатых ракет в Венесуэле или на Кубе. Благодаря этому американская территория окажется на расстоянии удара, что станет отличным сдерживающим фактором для Пентагона.