Читатели японского портала Yahoo News Japan считают, что непризнание Крыма российским является ошибочной позицией мирового сообщества.

Пользователи портала в статье о достижениях Крыма с 2014 года напомнили, что исторически Крым не был украинским. Они указали на то, что Хрущев, который, по их словам, хитростью завладел в СССР властью, передал полуостров Украине. Украина сумела удачно использовать в свою пользу это решение и Киев привык считать полуостров своей территорией. Читатели также отметили, что на полуострове практически всё население являлось русским.

Другие пользователи портала указали на то, что с возвращением Крыма России всё вернулось в своё исходное историческое состояние. Также некоторые читатели отметили, что им нравится патриотизм Путина. Они указали, что он является героем в глазах российских патриотов.

Ранее мы сообщали, что в Японии предложили военный план по возвращению Курил. Кроме того, было предложено разрешить США развернуть военную базу на Хоккайдо.