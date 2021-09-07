В Японии рассказали о военном плане, который поможет вернуть стране Курилы.

Как сообщается, недавно Владимир Путин предложил ввести на Курилах особую экономическую зону. Некоторых читателей Yahoo News это довольно разозлило.

Так, один из пользователей предложил Японии развернуть свои корабли «Иджис». Кроме того, он считает, что в районе Немуро следует соорудить военные порты. Ещё один читатель рассказал, что США раньше хотели возвести свои военные базы на Хоккайдо, но Япония всегда в этом отказывала. Теперь, как он считает, с этим предложением необходимо согласиться.

Кроме того, пользователи Сети отметили, что Японии следует не отвечать на предложения от России насчёт сотрудничества в области природных ресурсов. Как они считают, это заставит Россию нервничать.

Однако многие японские пользователи Сети намерение Путина ввести особый экономический режим поддержали. Они заявили, что это поможет наладить отношения с Россией, а в дальнейшем и, возможно, вернуть себе Курилы.