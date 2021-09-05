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План развития территорий на Курильских островах, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме, получил поддержку большого количества японских граждан. Они бурно прокомментировали его в социальных сетях.

Напомним, что согласно этому плану, на Курилах решено ввести особый режим для бизнеса. Он предполагает освобождение любых законных видов предпринимательской деятельности от налогов на срок до 10 лет.

Японцам понравилось, что такие условия будут распространяться не только на российских, но и на иностранных предпринимателей. Многие комментаторы написали, что, воспользовавшись возможностями для бизнеса, Токио сможет наладить отношения с Москвой. А в дальнейшем и вернет себе территории.

Один из пользователей сети написал, что действовать по этому плану необходимо чрезвычайно осторожно. В противном случае существует риск попасть в зависимость от Москвы. Но в целом условия особого режима ему понравились.

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