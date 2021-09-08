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Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в беседе с изданием «Лента.ру» сообщил, что коронавирус увеличивает риск развития тяжёлых заболеваний у беременных.

Согласно его заявлению, во втором и третьем триместре у беременных, которые заразились коронавирусом, риск развития тяжёлого заболевания повышается в сравнении с женщинами, которые не находятся в положении. Кроме того, коронавирус повышает риск преждевременных родов или того, что ребёнок родится мёртвым.

По информации ВОЗ, в группу риска входят женщины, которым исполнилось больше 35-ти лет. Также отмечается, что во время проведённых исследований не было выявлено, что вакцинация от коронавируса оказывает вредное воздействие на беременную или плод. В связи с этим будущим матерям порекомендовали привиться.

Ранее мы сообщали о том, что в Воронежской области было зафиксировано увеличение заболеваемости коронавирусом среди детей. Как сообщается, показатель заболеваемости среди несовершеннолетних достиг 10%.

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