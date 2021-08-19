Представители правительства Воронежской области в рамках заседания оперативного штаба заявили, что в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних.

Галина Ласточкина, и.о. главы регионального управления Роспотребнадзора, сообщила, что за последние семь дней показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией уменьшился на два процента, но при этом наблюдается рост данного значения среди детей – он повысился до десяти процентов.

Отмечается, что основная часть зараженных в Воронежской области состоит из взрослых, возраст которых варьируется от 18 до 65 лет. При этом около 66 процентов из них являются безработными. В сфере торговли работают 16 процентов пациентов. Еще 7 процентов инфицированных трудятся в медицинской и сельскохозяйственной отраслях. Всего в регионе с момента начала пандемии зафиксировали 112,2 тысячи случаев заражения COVID-19.