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В Турции собираются построить свой собственный «Пентагон». Информация об этом появилась в турецких СМИ.

Как сообщается, власти страны собираются возвести военно-административный комплекс. Уже состоялась торжественная церемония начала строительства, в которой принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Площадь будущего комплекса, согласно имеющейся информации, будет составлять более 8,8 миллиона квадратных километров, что больше, чем площадь Пентагона. Здесь смогут работать около 15 тысяч сотрудников.

Если смотреть на комплекс сверху, он будет повторять флаг страны. Так, планируется возвести здание, имеющее форму звезды. Сооружение будет использоваться в качестве выставочной зоны. Ещё одно отдельное здание задействуют для церемоний, оно будет иметь форму полумесяца.

Недавно мы сообщали о том, что Турция собирается приобрести вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400. Ради этого президент Турции посетит Россию.

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