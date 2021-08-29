Турецкий лидер Тайип Эрдоган едет в Россию. Одним из ключевых пунктов его визита будет приобретение второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, зачем Анкаре столько «Триумфов».

Он рассказал, что главная цель Турции – это доминирование в регионе. Наличие у Греции российских комплексов С-300 «Фаворит» бьет по этим амбициям, поэтому Эрдоган намерен увеличить число имеющихся на вооружении своей страны комплексов С-400. Кроме того, «Триумфы» в данный момент являются лучшими в мире средствами ПВО. Во всяком случае до тех пор, пока Россия не запустит в серийное производство ЗРК С-500 «Прометей».

Для России стремление Турции к доминированию также является весьма выгодным делом. Анкара из-за С-400 регулярно ссорится с Соединенными Штатами, что играет на руку РФ. Кроме того, она платит деньги, которые перенаправляются на производство «Прометеев». В результате Москва получает более совершенную ПВО, а также вносит разлад в отношения Турции и США.