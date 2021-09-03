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Турецкий производитель Aselsan намерен оказать Украине квалифицированную помощь в повышении эффективности оборудования для противовоздушной обороны. Соответствующий контракт с ней уже подписало предприятие «Укрспецэкспорт».

Точной информации о том, что именно вознамерились модернизировать турецкие конструкторы, пока нет. Известно, что в контракт входит поставка современных систем управления войсками, а также обновление средств ПВО для повышения тактико-технических характеристик и их интеграция в этим самые системы.

В настоящий момент на вооружении ВСУ имеются зенитно-ракетные комплексы «Оса», С-300, «Печора-2Д» и «Бук-М1». Все они было созданы еще во время СССР и с тех пор ни разу не обновлялись. Поэтому они значительно уступают российским модернизированным версиям. Вполне вероятно, что компания Aselsan намерена обновить один или несколько ЗРК.

Помимо этого производитель пытается договориться с Киевом о поставках собственных артиллерийских систем Korkut, которые могли бы заменить совсем устаревшие «Тунгуски» и «Шилки».

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