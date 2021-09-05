Американский президент Джо Байден в очередной раз продемонстрировал свои провалы в памяти.

Как сообщается, недавно Байден провёл видеоконференцию, в рамках которой побеседовал с представителями еврейской общины. В завершение встречи лидер США призвал к тесному религиозному партнёрству и сообщил, что его дочь несколько лет назад вышла замуж за еврея.

Свадьба состоялась в 2012 году. Байден попытался вспомнить музыкальную композицию, которая играла на мероприятии, но безуспешно. Он заявил, что эта песня, когда «все сидят на стуле».

Некоторые пользователи Сети высмеяли Байдена за очередной провал в памяти. Так, отмечается, что он постоянно забывает различные факты во время своих выступлений и путает должности собеседников. В Сети предположили, что у него деменция.

Недавно мы сообщали о том, что во время встречи Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского последний получил лишь “психотерапевтический сеанс”. По мнению некоторых экспертов, встреча обернулась для Зеленского полным провалом.