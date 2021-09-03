Президент Украины много надежд связывал со встречей с американским коллегой Джо Байденом. Он рассчитывал на мощную поддержку, на помощь США в борьбе с угрозами для украинского лидера как внутри страны, так и за ее пределами. Но в результате получил лишь психотерапевтический сеанс.

Единственным своим достижением сам Владимир Зеленский видит заверения в том, что если Россия или Германия допустят какие-либо нарушения в ходе запуска «Северного потока-2», то США приложат все усилия для прекращения работы газопровода. Заявление это – не более чем формальность. Однако если президент Украины относит его к достижениям, то больше ничего хорошего для себя он от этой встречи точно не получил.

Главной целью Байдена на этой встрече было успокоить Зеленского, провести с ним сеанс терапии, чтобы у того и в мыслях больше не появлялось желания жаловаться представителям Республиканской партии на «Северный поток-2» или «мутить воду» какими-либо другими способами. Чтобы закрепить успех, американский лидер пообещал 60 миллионов военной помощи Киеву. Которые одновременно стали компенсацией за слишком долгое уклонение от встречи с Зеленским.

Сейчас Киев может говорить что угодно, однако ясно, что переговоры оказались для Зеленского полным провалом. Вполне вероятно, что Байдену просто было не до него – Афганистан, коронавирус и другие проблемы являются куда важнее украинского президента. Однако скорее всего причина в том, что Украина до смерти надоела Соединенным Штатам и они ищут лишь способ отцепиться от нее.