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В США был назначен новый куратор, в чьи обязанности будет входить формирование политики в отношении ряда стран.

Как сообщается, на эту должность была выбрана Робин Данниган. Согласно имеющейся информации, к работе в Государственном департаменте она приступила ещё в 1992 году. С 2014 года она в течение трёх лет являлась замсекретаря по вопросам энергетической дипломатии. После этого её перевели в посольство США, которое расположено в Вене.

Сейчас Данниган будет заниматься политикой, касающейся ряда стран Восточной и Центральной Европы. В частности, как отмечается, она будет заниматься делами Украины, а также Белоруссии. О назначении Данниган было объявлено 8 сентября.

Как особо отметили на Украине, Данниган одна из первых критиковала намерение России построить газопровод «Северный поток-2».

Ранее мы сообщали, что в Госдепе США выразили беспокойство из-за нового состава правительства Афганистана. Как было отмечено, в кабмин вошли только представители движения “Талибан” (запрещённая в РФ террористическая организация) и их последователи, кроме того, в нём полностью отсутствуют женщины.

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