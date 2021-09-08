В Госдепе США обеспокоились из-за того, что в правительстве Афганистана отсутствуют женщины.

Как отмечается, движение «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) недавно назвало людей, которые будут входить в состав правительства Афганистана. В США в связи с озвученным списком выразили недовольство, указав на то, что в кабмин вошли только талибы и их последователи, кроме того, в нём полностью отсутствуют женщины.

Кроме того, беспокойство у США вызвали биография, а также политические взгляды некоторых людей, которых взяли в состав правительства. Представитель госдепартамента напомнил, что ранее они уже дали понять, что народ Афганистана заслуживает инклюзивного правительства.

Также было отмечено, что в США собираются судить о талибах не по их заявлениям, а по их действиям.

Недавно мы сообщали о том, что талибы заявили о полном захвате афганской провинции Панджшер. Однако представители сил сопротивления эти заявления опровергают.