В последнее время в Швеции всё чаще поднимаются разговоры о вступлении страны в НАТО.

Отмечается, что Швецию уже давно считают страной, которая не присоединилась к военным союзам только на словах. Сотрудничество страны с НАТО только увеличивается, а после событий в Афганистане сторонники этого решения стали более радикальны.

Однако министр обороны страны Петер Хултквист не считает, что это является решением проблемы. С другой стороны, он уверен, что взаимодействие с США и трансатлантические взаимодействия весьма важны для защиты Европы. Он указал, что эту связь необходимо сохранить, так как она весьма важна для Европы. Кроме того, он заявил, что следует учитывать происходящее в России.

После его заявления местные «ястребы», которые являются сторонниками вступления Швеции в НАТО, вновь напомнили о своей позиции и отметили, что НАТО является организацией, которая создана для защиты Европы.

Недавно в Швеции заявили, что планируют увеличить своё военное присутствие в Балтийском море. На этот шаг власти страны пошли из-за “возросшей военной активности России”.