Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В последнее время в Швеции всё чаще поднимаются разговоры о вступлении страны в НАТО.

Отмечается, что Швецию уже давно считают страной, которая не присоединилась к военным союзам только на словах. Сотрудничество страны с НАТО только увеличивается, а после событий в Афганистане сторонники этого решения стали более радикальны.

Однако министр обороны страны Петер Хултквист не считает, что это является решением проблемы. С другой стороны, он уверен, что взаимодействие с США и трансатлантические взаимодействия весьма важны для защиты Европы. Он указал, что эту связь необходимо сохранить, так как она весьма важна для Европы. Кроме того, он заявил, что следует учитывать происходящее в России.

После его заявления местные «ястребы», которые являются сторонниками вступления Швеции в НАТО, вновь напомнили о своей позиции и отметили, что НАТО является организацией, которая создана для защиты Европы.

Недавно в Швеции заявили, что планируют увеличить своё военное присутствие в Балтийском море. На этот шаг власти страны пошли из-за “возросшей военной активности России”.

Вам может понравиться

Виктор Баранец: ВС Украины, которые “топчутся” на Донбассе, морально истерзаны

Войска Украины не столько воюют, сколько «топчутся» на Донбассе, что приводит к стремительному падению военного духа. Они давно морально истерзаны, так что говорить о какой-то боеготовности уже не приходится, уверен

The Aviationist: США протестировали над Тихим океаном “убийцу” российского ЗРК С-400

Загадочный самолет, который совершенно случайно запечатлел на камеру филиппинский фотограф, на самом деле оказался «убийцей» российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом написал главный редактор американского издания «The Aviationist» Дэвид

Генерал Скшипчак: Авиация Польши продержится в войне с Россией не больше двух дней

Польша намерена потратить огромные деньги на закупку американского оружия и техники, однако все это не поможет ей в случае войны с Россией, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. По его мнению,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 7 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |