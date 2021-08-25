«Возросшая военная активность России» вынуждает Швецию усиливать свое присутствие в Балтийском море, заявил глава военного ведомства страны Петер Хультквист. Он отметил, что в регионе все чаще проводятся маневры не только РФ, но и Североатлантического альянса. Причем они все больше похожи на холодную войну.

Высокопоставленные чиновники Минобороны заявили также, что риск нападения на Швецию в настоящий момент минимален. Но она все равно должна поддерживать постоянную боевую готовность, так как обстановка в акватории Балтийского моря чересчур напряжена.

Военное ведомство сообщило, что намерено увеличить интенсивность полетов разведывательных самолетов над Балтикой, а также перебросить дополнительный военный контингент на остров Готланд. О численности войск, которые отправляются туда, информация пока не раскрывается.