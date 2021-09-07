В Польше считают, что говорить с Москвой необходимо «на языке силы». Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на Tygodnik TVP.

В публикации польского издания рассказывается об учениях «Запад-2021», которые уже скоро начнут Россия и Белоруссия. Как считает автор статьи Петар Петрович, данные маневры не могут не вызывать тревогу. Кроме того, он выразил уверенность, что в России стремятся к тому, чтобы страны региона, к которому принадлежит Польша, чувствовали угрозу.

Журналист считает, что данные маневры нацелены на то, чтобы НАТО уменьшило свою активность на востоке. Поэтому он призывает НАТО повысить здесь свою активность.

Учения «Запад-2021», как отмечается, состоятся с 10 по 16 сентября. Они пройдут на девяти российских полигонах и на пяти полигонах в Белоруссии.

Ранее в Польше заявили, что Россия может нанести смертельный удар по городам Европы. Об этом заявил экс-руководитель МИД Польши Витольд Ващиковский.