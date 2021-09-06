Витольд Ващиковский, экс-руководитель польского внешнеполитического ведомства, отметил, что РФ представляет «смертельную угрозу» для европейских стран.

В рамках разговора с журналистами wPolityce бывший министр подверг критике западных политиков, так как, по его мнению, те практически не занимаются вопросами безопасности. Он заявил, что их в основном беспокоят проблемы климата и разработки альтернативных источников энергии, а тем временем настоящую опасность для них представляют не загрязнения воздуха, а ракеты из России, способные рухнуть на любой европейский город.

Согласно его словам, именно российское оружие может стать причиной гибели Европы, а не «мифический смог», названный политиками основной угрозой миру. Ващиковский также обеспокоен грядущими маневрами «Запад-2021». Он считает, что в ходе них будет отработан сценарий по отражению удара польских войск, предусматривающему нанесение ядерной атаки по Польше.