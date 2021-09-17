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Жителям Москвы и Подмосковья, имеющим право на бесплатный проезд на общественном транспорте, продлили льготный проезд до 2023 года.

Речь идёт о тех жителях региона, имеющих федеральные, региональные или городские льготы, которые дают право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Они должны получить социальную карту, и предъявлять её в транспорте.

Всего в регионе, как было заявлено, право на льготный проезд имеют более двух миллионов местных жителей. Это, как уточняется, пенсионеры, родители детей-инвалидов, дети из многодетных семей, почётные доноры, инвалиды, ветераны боевых действий, в том числе и ВОВ, а также иные категории.

Социальная карта даёт право бесплатно ездить на наземном транспорте и метро, пригородных электричках, МЦК и некоторых других видах транспорта.

Ранее в ПФР рассказали о выплате в размере 11 тысяч рублей. Получать эту выплату могут семьи с детьми ежемесячно.

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