Пенсионный фонд напомнил российским гражданам, что они могут получать выплату от государства в размере 11 303 рубля. Она рассчитана на семьи с детьми и выплачивается ежемесячно.

Получить эту выплату могут все семьи, в которых второй ребенок родился после 2018 года. Для этого нужно написать заявление на официальном сайте ПФР либо в любом многофункциональном центре.

Размер устанавливается в зависимости от региона и равен сумме минимального прожиточного минимума для ребенка. Так, в среднем по стране это упомянутые 11 303 рубля. В Приморском крае сумма увеличивается до 15 409 рублей.

Деньги выплачиваются ежемесячно на протяжении года. После этого снова нужно писать заявление, чтобы продолжить получать выплаты. Средства высчитываются из материнского капитала.