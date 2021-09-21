Представители ПФР перечислили наиболее распространенные способы обмана российских пенсионеров мошенниками, которые нередко представляются работниками пенсионного фонда.

Эти липовые сотрудники начинают предлагать потенциальным жертвам дополнительные выплаты или новые более выгодные условия. Чтобы оформить все эти надбавки, якобы требуются данные с банковской карточки. Злоумышленники пытаются получить эту информацию в ходе беседы с пожилыми людьми.

Довольно часто мошенники заявляют, что пенсионеры вскоре должны получить большую сумму денег в виде доплаты к пенсии или из-за скорого юбилея. Однако для ее получения необходимо якобы отправить небольшой процент от этой суммы на другой счет. В ПФР напомнили, что работники организации не проводят обходы пенсионеров и тем более не требуют у них персональные данные. Все запросы посылаются по почте или через личный интернет-кабинет.